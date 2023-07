Tekashi 6ix9ine le ventila los trapos sucios a Anuel AA

Bueno resulta que el nuevo defensor de Yailin La Más Viral o mejor dicho su colaborador estrella, Tekashi no dudó en ventilar en las redes sociales de Anuel que deje de hacer el papel de papá responsable.

Tekashi arremete contra Anuel AA

"Eres una rata. No es mi lugar que Dios me perdone por este comentario pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lsita. Es tu hija, tienes todo el lugar pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pampers, renta para la casa, leche, ropa...para el mundo puedes vender el sueñor de ser real pero yo te conozco, eres una rata, la definición."

Le escribió Tekashia a Anuel, este no le contestó pero quedó registrado ante el mundo la verdad del boricua.

Anuel y Yailín dieron la bienvenida al mundo a su hija el pasado 13 de marzo en República Dominicana. La rapera fue la encargada de compartir la noticia en las redes sociales.

¿Quién el supuesto nuevo amor de Anuel AA?

Se trataría de Laury Saavedra y según reportes de prensa internacional la mujer viaja constantemente con el exponente urbano e incluso se le vio junto a él en los Premios Tu Música Urbano que se llevaron a cabo en Puerto Rico.