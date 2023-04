Turista queda encantado con el Metro de Panamá desde el Aeropuerto de Tocumen

"Si usted va a viajar a Panamá le tengo el dato, usted sabe que ya puede salir del Aeropuerto en Metro?", expresó y posteriormente explicó cómo al salir de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, las personas pueden adquirir una tarjeta por tan sólo dólares.

Además, se refiere a lo costoso que era antes el hecho de tomar un taxi a la ciudad, lo que significaba pagar de 35 a 40 dólares con suerte.

El colombiano hace el recorrido en el Metro y cuando entra al vagón queda más encantado aún; de hecho, cuestiona al transporte similar que utilizan en Bogotá, por no tener una buena cultura.

"...aquí las estaciones son limpias, no ves basura, no ves cochinada, no huele a orine, como les mostré los vagones son limpios, la gente va en silencio, no te estás estrellando con vendedores ambulantes...he sentido una muy buena percepción de seguridad en el Metro, no me he sentido inseguro...Panamá tiene una muy buena cultura Metro, 10 de 10 a Panamá y su cultura Metro", manifestó.

Pero eso no es todo, porque al llegar a un supermercado, el joven mostró algunos productos que ya no están en Colombia, pero que Panamá los tiene. ¿Qué tal?