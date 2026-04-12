EN VIVO Entretenimiento -  12 de abril de 2026 - 14:00

VIDEO | Sorteo dominical Lotería Nacional de Panamá del 12 de abril del 2026

Mira aquí los resultados completo del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá del 12 de abril del 2026.

Sorteo dominical Lotería Nacional

Sorteo dominical Lotería Nacional

@LNB
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Lotería Nacional de Panamá realizará este 12 de abril, el sorteo dominical con premios incentivos para quienes sean los afortunados en ganar.

VIDEO | Sorteo dominical Lotería Nacional de Panamá del 12 de abril del 2026

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