Will Smith rompe su silencio y explica por fin por qué abofeteó a Chris Rock

Al actor Will Smith le duele especialmente haber dañado de forma irreparable su amistad con Tony Rock, el hermano de Chris.

El actor Will Smith se ha puesto por primera vez delante de una cámara tras la polémica gala de los Óscar para responder por fin a la pregunta que todo el mundo lleva haciéndose desde entonces:

El intérprete ha aclarado que, más allá de poner los ojos en blanco como respuesta a ese comentario, ella no dignificó el comentario de ninguna otra forma ni le pidió que reaccionara con violencia.

"Yo tomé una decisión, yo solito, por mis propias experiencias y mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento, cariño" "Yo tomé una decisión, yo solito, por mis propias experiencias y mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento, cariño"

Will Smith sostiene que lleva tres meses tratando de comprender la complejidad de la situación y por qué reaccionó como lo hizo. "Pero no hay una sola parte de mí que piense que esa era la forma correcta de comportarse en ese momento", ha explicado.

El intérprete ha explicado que en su discurso de agradecimiento no se disculpó con Chris porque estaba tan aturdido que ni siquiera se le pasó por la cabeza la posibilidad de hacerlo, pero más tarde sí que se puso en contacto con Chris y la respuesta que le llegó fue que él aun no estaba preparado para hablar.

Ahora sí ha querido pedirle perdón asegurando que su comportamiento fue inaceptable y que su puerta sigue abierta si en algún momento quiere que se reúnan. También ha desvelado que leyó la entrevista que la madre de Chris Rock realizó tras lo ocurrido, explicando que ella también se había sentido abochornada por lo que le ocurrió su hijo, y ha querido extenderle sus disculpas.

"No me di cuenta en aquel momento... No pensé de todas las personas a las que había hecho daño en ese momento". Al actor le duele especialmente haber dañado de forma irreparable su amistad con Tony Rock, el hermano de Chris, a quien tiene en gran estima.