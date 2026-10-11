"Esto es para la gente que más lo necesita": Mulino explica cómo se entregará la ayuda alimentaria.

Presidente Mulino reacciona sobre las bolsas del IMA

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) prevé distribuir cerca de 40 mil bolsas de alimentos en zonas afectadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá. El presidente José Raúl Mulino informó que la ayuda será entregada casa por casa, con el propósito de llegar a las familias que más la necesitan.

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¿Dónde se distribuirán las bolsas de comida del IMA?

El director del IMA, Nilo Murillo, detalló las cantidades previstas para la distribución:

Herrera: aproximadamente 16,000 bolsas de alimentos.

Los Santos: unas 12,000 bolsas.

Penonomé, Coclé: cerca de 12,000 bolsas.

En conjunto, las cantidades anunciadas representan aproximadamente 40,000 bolsas de alimentos destinadas a las zonas mencionadas.

Mulino pide evitar el uso político de la ayuda humanitaria

El presidente José Raúl Mulino explicó que la distribución se realizará directamente en las viviendas de las personas afectadas.

“Con mucho orden, con mucho cuidado, para que no vayan a hacer fiesta política con esto, esto es para la gente que más lo necesita”, expresó el mandatario.

La declaración se produjo en el contexto de las labores de asistencia a las comunidades afectadas por el terremoto.

Las cifras anunciadas corresponden a la distribución prevista por el IMA y no necesariamente a bolsas que ya hayan sido entregadas.