SHOWBIZ • 3 Ene 2020 - 06:18 AM

Desde que Simon Cowell abrazara, hace ya cerca de un año, un estilo de vida mucho más activo y saludable que, entre otras cosas, implicó la desaparición de la carne roja y de los azúcares de su dieta -así como buena parte del alcohol que solía consumir hasta entonces-, el afamado productor musical ha venido disfrutando de unos niveles de energía y vitalidad jamás vistos hasta ahora, sin olvidar una notable pérdida de peso de la que se siente especialmente orgulloso.

"Solía tener una cintura de 91 centímetros y he acabado perdiendo 10 centímetros. Soy más feliz que nunca y me siento genial. Sigo bebiendo cerveza 'light' de vez en cuando, pero lo importante es controlar las cantidades. Ahora tengo más energía y mi vida ha cambiado por completo", ha explicado el creador y juez del concurso 'Factor X' en conversación con el diario británico The Sun.

"Todo lo que he hecho ha sido evitar la carne roja, comer mucha más verdura y ensaladas y beber cerveza de la buena. Sigo inmerso en una dieta, pero puedo variarla hasta cierto punto para que no me resulte demasiado tediosa y aburrida. Puedo comer carnes blancas también, siempre que sean sanas", ha añadido sobre los hábitos alimenticios que presiden su día a día.

El astro de la televisión, padre de un niño de cinco años junto a su pareja Lauren Silverman, no dudó en desmentir meses atrás los rumores que apuntaban a la instalación de una banda gástrica como la verdadera responsable de su transformación física, revelando de paso que su nueva figura se debía fundamentalmente a un cambio de régimen radical.

"La gente ha dicho en seguida que me habían puesto una banda gástrica, y no es verdad. Si lo fuera, yo mismo lo hubiera admitido. Lo único que de verdad necesita tu cuerpo es cambiar de dieta. Conocí a este médico en Los Ángeles que me dijo que mi dieta era horrorosa y que tenía que eliminar las grasas y el azúcar de mi cuerpo. Quitar el azúcar ya supuso una clara diferencia", explicaba en su momento.