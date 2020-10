SHOWBIZ • 9 Oct 2020 - 09:03 AM

La rapera Cardi ha querido dejar una cosa muy clara: puede que su exmarido Offset sea un "tonto redomado", en sus propias palabras, pero no es una mala persona. Esta ha sido la manera en que ha reaccionado a los comentarios que ha venido recibiendo últimamente en sus redes sociales cargados de críticas contra el padre de su única hija, Kulture, de 2 años.

"De todas las personas que han intentado robarme, o persuadirme para que trabajara con sus marcas por menos dinero, él [fue la única que] contrató a gente para que redactara los contratos correctos y nunca me pidió ni un solo dólar a cambio, ni ningún otro beneficio, como hacían los demás", ha aclarado de manera muy contundente la estrella de la música para reconocer que su ex "es como es", pero bajo ningún concepto podría decirse que tiene una "mala personalidad".

Ese es uno de los tuits que Cardi publicó este jueves por la noche y que eliminó poco después. En otro, afirmó que no permitiría que nadie le faltara al respecto a Offset en su presencia a pesar de que, personalmente, a día de hoy ella no mantienen ningún tipo de contacto.

"Me importa una ****** que no os caiga bien", ha asegurado. "Si muere, o se arruina, no seréis vosotros los que tendréis que criar a mi pequeña, y tampoco sois los que tenéis que pagar por todas sus cosas".