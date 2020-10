SHOWBIZ • 12 Oct 2020 - 07:15 AM

Los fans de Cardi B están muy desconcertados. Hace tan solo unos días, la rapera aseguró a través de las redes sociales que no mantenía ningún tipo de contacto con su exmarido Offset para aclarar, al mismo tiempo, que no permitiría que nadie le faltara al respecto en su presencia. Sin embargo, ambos han celebrado su 28 cumpleaños juntos, y aparentemente también revueltos, este fin de semana.

La intérprete reunió a sus amigos y seres queridos en Las Vegas este sábado para celebrar una fecha tan especial, y su ex no paró de compartir Stories en Instagram en las que derrochaban una complicidad evidente mientras bailaban y aparecían incluso besándose. Cabe recordar que han pasado tan solo unas semanas desde que Cardi solicitó por sorpresa el divorcio alegando que no había habido ningún tipo de infidelidad por su parte o por la del padre de su única hija, aunque sí reconoció que estaba harta de las discusiones.

Publicidad

Todo apunta a que Offset se ha propuesto reconquistar a la artista como ya hizo en una ocasión anterior, comenzando por sorprenderla de cara a su cumpleaños con un regalo tan impresionante como emotivo. El componente del trío Migos alquiló una valla publicitaria en la que colocó una foto de su ex con su pequeña junto al mensaje: “¡Feliz cumpleaños, mamá! Te quiero, Kulture”. Este bonito detalle consiguió emocionar a Cardi, que compartió un vídeo de su reacción en su cuenta Instagram para darle las gracias y asegurarle que le había encantado.