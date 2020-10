SHOWBIZ • 14 Oct 2020 - 07:24 AM

Salta a la vista que la última fotografía que Cardi B ha compartido en sus Stories de Instagram, en la que se le ve sentada en un sofá sin absolutamente nada de ropa, no estaba destinada a esta plataforma. Aunque ella la borró a los pocos segundos de publicarla, no fue lo suficientemente rápida: la imagen ya había recibido miles de vistas y muchos de sus seguidores habían realizado capturas de pantalla.

La rapera de origen dominicano se ha pronunciado acerca de esta metedura de pata por medio de un audio en su cuenta de Twitter, en el que reconoce que se siente como una "es****da". "Señor, ¿por qué caraj* tienes que hacerme tan ton**? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?", se la escucha lamentarse.

Al final, la artista ha decidido no ser demasiado dura consigo misma porque no es el primer desnudo suyo que circula por la esfera virtual, en vista de que solía ganarse la vida como stripper. Sus fanáticos no han tardado en reaccionar creando el hashtag #BoobsOutForCardi, que traduce al español como #EnseñaLosSenosPorCardi con el fin de mostrarle su apoyo tras este bochornoso incidente.

Cardi puede consolarse pensando que no es la única celebridad que ha sufrido un desliz similar. Hace unas semanas Chris Evans se encontró en una situación muy parecida al subir a su cuenta de Instagram un vídeo en el que al final aparecía la galería de imágenes de su teléfono móvil, en la que se veía la foto de unos genitales masculinos. Después de darse cuenta de su error, el actor encargado de dar vida al Capitán América supo reaccionar con humor asegurando que había querido llamar la "atención" de sus compatriotas para animarles a votar en las próximas elecciones estadounidenses.