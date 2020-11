SHOWBIZ • 26 Nov 2020 - 08:08 AM

El cantante Shawn Mendes lleva varias semanas abriendo su corazón en público más de lo que venía siendo habitual en él, al margen de esas letras sentimentales y románticas que, desde un enfoque más abstracto, todo sea dicho, han sido la seña de identidad de la mayor parte de sus canciones. Tanto es así, que el intérprete canadiense ha mantenido ahora una interesante charla con la también cantante Alicia Keys para profundizar en uno de los aspectos centrales del nuevo documental que acaba de estrenar en la plataforma Netflix: los entresijos de su sólido noviazgo con Camila Cabello.

Si antes de la llegada de la pandemia del coronavirus la pareja evitaba, en la medida de lo posible, ahondar en los asuntos más íntimos y personales de la relación, la verdad es que en tiempos recientes el cantautor ha brindado a sus fans numerosos titulares al respecto, como el de que Camila era la primera mujer de la que "verdaderamente" se había enamorado en su vida.

Y ahora, en la mencionada charla, Shawn ha revelado que su romance empezó a ganar solidez cuando él levantó el telón de acero para mostrarse en todo su esplendor, incluidas sus muchas "vulnerabilidades". "Me di cuenta de que escondía mi vulnerabilidad con mi propia novia. Y supe que si comenzaba a mostrarla con naturalidad, ella se enamoraría de mí a un nivel mucho más profundo", ha confesado durante esta curiosa entrevista para explicar, a continuación, que todas las emociones que expresa en sus temas son igualmente sinceras aunque no hagan referencia directa a experiencias concretas.

"Siempre he amado la música que he hecho, es hermosa y va sobre enamorarse. Luego he llevado las cosas un paso más allá y, por ejemplo, escribí 'My Blood', que va sobre la ansiedad que he padecido. No tienes que ser un experto en esos temas para hablar de cómo te afectan, simplemente tienes que hacerlo desde el corazón. Antes no me daba permiso para decir esas cosas tan personales, pero luego entendí la importancia de poder articularlas", ha aseverado.