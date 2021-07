Tekashi 6ix9ine no tiene intención de apoyar económicamente a un "adicto al crack" como su padre

El padre del rapero Tekashi 6ix9ine , Danny Hernández Sr., reveló la semana pasada que lleva dos años viviendo en un albergue para reclamar ayuda públicamente a su famoso hijo, que ahora ha respondido a su petición aclarando que no ve ninguna razón para apoyar económicamente a alguien que le "abandonó" cuando era un bebé.



"Todo el mundo sabe que mi padre biológico me abandonó al nacer. Ahora mismo, está en un albergue fumando crack. La historia de que no le di dinero a un adicto al crack que me abandonó al nacer está recibiendo más publicidad que las otras cosas positivas que hago. ¿Por qué? Porque existe una tendencia generalizada a odiarme", le ha explicado ahora el músico de 25 años a su amigo DJ Akademiks.