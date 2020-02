Melissa Gallego G. • 12 Feb 2020 - 09:36 PM

El panameño Ismael Díaz dio una conferencia de prensa luego de anunciarse su lesión de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, un obstáculo más en su corta carrera profesional.

El delantero se mostró muy positivo y fue muy abierto con las personas presentes, dando algunos detalles sobre sus anteriores lesiones que nunca antes había comentado públicamente.

"Desde el primer momento siempre me he hecho lo necesario para resolver el tema de mis lesiones. Mi primera lesión fue a los 16 años estando con el Tauro y tuve que operarme de los meniscos. En total me he operado 5 veces. Después del Mundial cuando me operé la rodilla derecha, no sabía que también tenía un problema en la rodilla izquierda y también tuve que operarla. Son cosas que me he reservado pero con todo esto que está pasando, me doy cuenta que no hay que guardar nada", expresó Díaz, quien recién regresó a jugar el 25 de enero con el Tauro FC, tras un año y seis meses de la lesión sufrida durante la participación de Panamá en el Mundial de Rusia 2018.

Ismael había ingresado de cambio en los tres partidos que van del Torneo Apertura 2020 de la LPF con los taurinos, aportando mucho a su equipo futbolísticamente, asistiendo y anotando un gol ante el CAI al minuto 51 el pasado sábado en el 'Muquita' Sánchez, momento en el que precisamente terminó lesionándose los ligamentos.

"No estaba al 100%, pero me venía sintiendo mejor con el Tauro en los minutos que vi en los tres partidos. El profe me estaba llevando poco a poco, de muy buena forma. En el momento en que hice el gol di un pequeño salto, como vi que la pelota iba para adentro quise caer para celebrarlo. Hubo un pequeño toque del defensa que me desbalanceó y caí mal. Tuve un dolor enorme, luego caminé y fue bajando el dolor, así que decidí seguir jugando", recordó Ismael, quien terminó el partido en cancha pese al dolor que sintió en el momento de la caída.

El jugador de 22 años anunció que en esta ocasión, el encargado de su cirugía será por primera vez el Doctor Gerinaldo Martínez, especialista en Ortopedia y Traumatología, además de ser el Médico Jefe de la Federación Panameña de Fútbol. Anteriormente, sus cirugías habían sido realizadas, la primera en Panamá (cirugía de meniscos en la rodilla derecha en julio del 2013), la segunda en España (cirugía de cartílago de la rodilla derecha en marzo del 2018) y las últimas tres en Colombia (cirugía de cartílago de la rodilla derecha en noviembre del 2018, cirugía de cartílago de la rodilla izquierda en enero del 2019 y una artroscopía en la rodilla izquierda en diciembre del 2019).

"La lesión que más batalla me dio fue la de la rodilla derecha por el golpe que tuve en el Mundial. A veces me preocupaba mucho y hubo un momento donde tuve que hacer quimioterapia por mi rodilla derecha, es algo que pocas personas saben. Las personas que pasan por eso son demasiado fuertes. Llegué a Panamá y no podía ni moverme de los dolores que tenía. Todo pasa por algo y esto me ha hecho más fuerte", contó conmovido Ismael.

Pese a las circunstancias difíciles que ha pasado debido a sus lesiones, Díaz ha demostrado ser una persona resiliente y con mucha fortaleza mental.

"Tengo mis objetivos intactos. A la gente que me apoya le doy las gracias porque en este proceso que he tenido de recuperación, he visto mensajes que me ayudaron a motivarme. A las personas que de repente no tengan tanta fe en mí y me dicen que me retire, también les doy gracias porque eso me da motivación para enseñarles que sí se puede", aclaró Ismael sobre su intención ante los comentarios de muchas personas en las redes sociales.

Sin embargo, aunque en este momento no tiene en mente el retiro del fútbol, 'El Principito' confesó que sí ha pensado en esto anteriormente. "Luego de la pequeña cirugía que tuve en diciembre, mi mamá me dijo que si después de eso tenía otra lesión, buscara otra cosa. A ninguna madre le gusta ver a sus hijos sufriendo. Yo la entiendo. En ese momento tuve que pensarlo, pero ayer no pensé en retirarme. Tengo mis metas claras y quiero lograrlas aunque se me ponga difícil. Quiero jugar en lo más alto del mundo e intentaré que sea así. Todo esto me ha vuelto más fuerte y quiero demostrar que no voy a dejar decaer mis sueños", recalcó.

La principal motivación de Ismael tiene nombre y apellido: Noah Díaz, su hija.

"Ayer fue un día difícil, pero vi un mensaje que puso mi compañero Edson Samms, a quien tengo que agradecerle, pues él subió una foto mía y de mi hija donde le habla a ella, diciéndole que más adelante entenderá todo lo que ha vivido su papá. En ese momento me dio más fuerzas, pues tengo alguien a mi lado a quien quiero enseñarle que nada va a ser fácil en la vida, pero que aún así hay que reponerse y seguir adelante. Voy a tomar este reto con seriedad y ánimo. Tengo metas por cumplir y las quiero cumplir. Mi sueño es regresar a Europa y aunque ahora no lo tengo fácil, mi sueño no decae", finalizó.

En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre la intervención quirúrgica que se le realizará y que tendrá un tiempo de recuperación de 6 a 9 meses aproximadamente.

