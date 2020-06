EFE • 6 Jun 2020 - 06:20 PM

El jugador chileno del Barcelona Arturo Vidal salió este sábado al paso de las críticas que le hicieron en su país luego de que el pasado martes el volante subiera un mensaje contra del racismo y en solidaridad por la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd.

Las críticas en redes sociales no apuntaba al mensaje del futbolista en sí, sino al hecho de que Vidal no mostró un apoyo así de claro al estallido social chileno ocurrido en octubre de 2019.

En ese entonces, al mediocampista se le criticó su postura ante la contingencia que vivía el país cuando en noviembre del año pasado se mostraba dispuesto a jugar un amistoso programado para mediados de ese mes contra Perú.

"Sería lindo ganar ante Perú para que la gente se olvide lo que está pasando y sufriendo", dijo en esa ocasión.

Dicho comentario desató la polémica entre los chilenos, algunos de quienes percibieron la actitud del jugador como desatinada dada la severa crisis política y social del país. Incluso, hay quienes no dudaron en tildar al 'Rey Arturo' de adepto al Gobierno de derecha de Sebastián Piñera.

"Qué lindo te ves 'apoyando' Arturito... pero se te olvidó tu pueblo en octubre", le dijo la futbolista Catalina Carrillo, del Universidad de Chile e internacional sub'17 y sub'20.

En su defensa, Vidal escribió en sus redes sociales: "Ustedes pueden hablar y decir lo que quieran de mí, pero: soy del pueblo, soy de uno de los barrios más pobres de Santiago y hoy puedo decir que lo que soy es gracias a la gente que se crió conmigo y vivió lo mismo que yo".

"Y para los sin memoria, que quieren dejarme mal con el pueblo, que les importan más los colores, que la igualdad en nuestro país. Por eso, yo, dejo la vida en lo que hago, no soy de hablar, soy real y me he ganado todo a pulso...", agregó el futbolista.