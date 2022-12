HECHOS 2022: Las películas que más le gustaron a los panameños

Top Gun: Maverick

No hay ser humano que no le gustara el gran regreso del capitán Pete "Maverick" Mitchell. ¿Se merecía el regreso después de 30 años de la primera entrega? Sí. Valió totalmente la pena, ya que Top Gun Maverick se convirtió en la película más taquillera de 2022, la película más taquillera de la carrera de Tom Cruise y una de las mejores películas de 2022.

The Batman

Personalmente no la vi en el cine, sino en la casa, y siendo sincera, no pude terminar de verla, me pareció larga. Sin embargo, en el cine fue otra historia, la expectativa de ver a Robert Pattinson convertido en el multimillonario Bruce Wayne fue bien vista por muchos.

The Batman muestra al Caballero Oscuro de DC como nunca antes: un novato angustiado que destroza Gotham City con una cara completamente nueva, sin ser todavía el artículo pulido que las películas de Batman suelen mostrar, lo que la convierte en una de las mejores películas de 2022.

Avatar: The Way of Water

10 años pasaron para que James Cameron decidiera traer la secuela de esta película que hizo un antes y un después en el cine. Sin embargo, James Cameron ha demostrado que Avatar 2 ha merecido la pena. En Panamá recaudó más de 300 mil dólares.

Nope

Del creador de Get out y Us, una vez más Jordan Peele nos trae un thriller que a pesar de no llegar a la altura de sus antiguas películas, si logró aumentar el drama visual. Quién la vio sabe lo que hablo.

Black Panther: Wakanda Forever

El trágico fallecimiento de Chadwick Boseman ciertamente trajo una nube negra sobre la franquicia de Pantera Negra, pero Black Panther: Wakanda para siempre siguió adelante, y con resultados asombrosos. Un poco larga, pero vale la pena cada segundo. Mucho más la escena post-credito. *Una brusca se me metió en el ojo*

El Gato con botas: El último deseo

Aunque llegó a final de año, ha sabido ganarse el lugar en esta lista. Con toda propiedad puedo decir que el gato con botas: El último deseo ha logrado remontar después de su primera entrega. La belleza de la animación, la trama y los personajes agregados son sin duda el éxito de esta joya. Háganse un favor y vayan a verla antes que se vaya de cartelera.