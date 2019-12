Gobierno mexicano mediará disputa por pintura de Zapata

AP • 11 Dic 2019 - 08:09 PM

Por la exposición “Emiliano. Zapata después de Zapata”, que incluye una pintura afeminada del revolucionario mexicano, pasaron el miércoles familiares del líder campesino.

En la puerta del Palacio de Bellas Artes, una bandera del arco iris, símbolo de la diversidad sexual, se entendía en el suelo donde la víspera un grupo de campesinos contrarios a la muestra agredió a unos activistas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció por la mañana que la Secretaría de Cultura mediaría en esta disputa y esa visita a la exposición podría ser un primer acercamiento.

Además, Jorge Zapata, el nieto del conocido como Caudillo del Sur, indicó a The Associated Press en conversación telefónica que las autoridades culturales le llamaron para mantener una reunión el jueves.

El cuadro, titulado “Revolución”, provocó la ira de los familiares que consideran denigra la memoria del líder revolucionario porque lo muestra desnudo, afeminado y con tacones, e hizo que el martes un centenar de campesinos tomaran durante unas horas el museo -el principal recinto artístico del país- exigiendo la retirada de la pintura. Esa protesta acabó con el ataque de esos manifestantes a activistas por la diversidad sexual que llegaron a defenderla.

López Obrador condenó el miércoles la violencia, dijo que a él la pintura no le incomodó --aunque no la había visto en vivo-- y abogó por el diálogo y la libertad de expresión. "Los artistas tienen toda la libertad y no puede haber censura”, señaló. “Y lo reprobable es que estas diferencias se quieran resolver con el uso de la fuerza".

Fabián de Cháirez, un artista chiapaneco y autor de la obra, lamentó toda la polémica fruto, a su juicio, de una interpretación mal informada del cuadro porque en ningún momento pretendía burlarse del histórico personaje, sino presentar “otra forma distinta de masculinidad, lejos de la hegemónica”.

“Mis intenciones han sido otras. Es triste que se hagan estas declaraciones con encono y desinformación porque así se incita a la violencia”, señaló. Y abogó porque todos los mexicanos sigan cuestionando y defendiendo la libertad de expresión.

Además, Cháirez vio con buenos ojos que personas vinculadas a la familia se acercaran a ver la muestra el miércoles “para que vean de qué se trata”, ya que en la exposición hay muchas interpretaciones del personaje, incluida una en la que se ve a Zapata con mandil, una escoba y un bote de detergente en la mano que no causó furia ninguna.

Recordó que esa pintura data de 2014 y que también entonces suscitó críticas, aunque agradeció el apoyo recibido del museo y las autoridades culturales que, en todo momento, han defendido que el cuadro siga en la muestra.

La tarde del lunes, varias decenas de activistas de la comunidad LGTB defendían la libertad de expresión ante una bandera arco iris extendida en el suelo en la puerta del museo con letreros que decían “Hasta que la diversidad sea costumbre”.

“Hay que aprovechar la polémica”, indicó Arturo Huerta, un arquitecto de 27 años que participó en el plantón y que se mostraba satisfecho con que haya sido el gobierno quien haya auspiciado la exposición. “Es todo un símbolo que el gobierno la impulse, es ejemplo de que sí podemos avanzar”, agregó.

Sin embargo, Jorge Zapata, el nieto del líder histórico, insiste en su intención de demandar al pintor aunque, según dijo, todavía está en consultas con sus abogados para saber cómo proceder. Y su postura se mantiene férrea: defenderán al revolucionario sea como sea.

La situación “se le ha salido de las manos al gobierno y a la secretaría de Cultura” no a nadie más, dijo. “Si no toman en serio el asunto y no hacen lo que exigimos, convocaremos a los campesinos”, dijo. Y adelantó que si eso ocurre habrá problemas.