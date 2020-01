Hay dudas sobre el futuro de un tramo de muro fronterizo

AP • 4 Ene 2020 - 03:44 PM

La estrategia de Tommy Fisher para ganar un contrato para construir un tramo de muro fronterizo incluyó una serie de apariciones en los medios conservadores que acostumbra ver el presidente Donald Trump. Esa campaña dio sus frutos con un contrato de 400 millones de dólares que, según Fisher, es el segundo más grande en la historia del país, pero el contrato está siendo auditado por temores de que no cumpla con los requisitos.

Durante una aparición en abril en el programa “Fox & Friends First”, Fisher miró hacia la cámara de Fox News y habló sobre la capacidad de su compañía de Dakota del Norte de construir un muro fronterizo más rápido y menos costoso que otras empresas, diciendo que contaba con tecnología “tan revolucionaria que es como comparar el iPhone con un teléfono público”.

Publicidad

Dijo que su empresa, Fisher Sand and Gravel, estaba ansiosa de ayudar a Trump a cumplir con una de sus promesas de campaña más importantes.

“Con suerte el presidente verá esto”, dijo Fisher. Su aparición en “Fox & Friends First” fue parte de una campaña de varios meses en medios conservadores en un intento del constructor de llegar a los oídos del presidente. Al final, la compañía de Fisher obtuvo el contrato, pero ahora ese contrato está bajo auditoría, ante la preocupación de que no haya cumplido con los requisitos operativos.

Publicidad

Que Fisher, de 49 años, lograra obtener el contrato no sorprendió en Dakota del Norte, en donde quienes lo conocen lo describen como un hombre perseverante, hábil para la autopromoción y con mucha fe en la compañía que heredó de su padre cuando sólo tenía 25 años.

El representante federal Kelly Armstrong, que creció con Fisher, lo calificó como un “hombre entusiasta, trabajador, inteligente”. Aunque Fisher se mudó desde hace mucho a Arizona _dirige la compañía a distancia_, Armstrong dice que sigue siendo muy conocido en su ciudad.

“Siéntate en una cafetería en Dickinson e intenta encontrar a alguien a quien no le caiga bien Tommy”, dijo Armstrong. “Es un gran ciudadano corporativo”.

Kurt Robinson, quien trabajó en el departamento técnico de la compañía de 1996 a 2005, dijo que se fue para comenzar su propio negocio en parte porque no estaba contento con el liderazgo en Dickinson. Agregó que la compañía habría fracasado si no hubiera sido por Fisher, quien la dirigía desde Arizona.

“Tommy es la fuerza impulsora de la compañía y es muy buen empresario”, dijo Robinson.

Fisher, quien el mes pasado dijo que esperaba que la auditoría no encontrara nada incorrecto, no respondió la petición de una entrevista hecha por The Associated Press.

El padre de Fisher, Gene Fisher, fundó la compañía en 1952. Tiene operaciones de concreto, asfalto, perforación, minería y pavimento en 14 estados del occidente de Estados Unidos y vende equipo de construcción en todo el mundo. Fisher dijo que el proyecto del muro financiado por el gobierno sería el segundo más grande de la compañía, después de un puente de 450 millones de dólares y un proyecto de autopista en Nevada.

La compañía está involucrada en una disputa legal por una sección con financiamiento privado del muro fronterizo que propuso construir a lo largo del río Bravo, en la frontera de Texas con México. El gobierno federal intenta frenar el proyecto, diciendo que no se ha realizado el análisis adecuado para asegurar que el proyecto no afecte el flujo de agua o cambie los límites entre ambas naciones.

Tommy Fisher se interesó en construir el muro fronterizo mucho antes de su aparición en “Fox and Friends”. En un comunicado de febrero de 2018, la compañía presumió de sus múltiples presentaciones en los medios para promover su capacidad.

El plan inicial era construir los 1.126 kilómetros (700 millas) de frontera en California, Arizona y Nuevo México sin excluir terrenos montañosos, por casi 11.000 millones de dólares.

“Adora a Donald Trump y es constructor como Donald Trump. Claro, apoya la política inmigratoria del presidente”, dijo el senador republicano Kevin Cramer, quien dijo que no conoció a Fisher hasta que Trump comenzó a presionar para construir el muro.