AP - THE ASSOCIATED PRES • 27 Ene 2020 - 09:53 AM

La esposa del primer hombre al que se le detectó el coronavirus en Canadá también sufre de la enfermedad, informaron el lunes las autoridades sanitarias del país norteamericano.

Añadieron que la mujer se sometió voluntariamente a cuarentena tras llegar a Toronto procedentes de China con su esposo la semana pasada.