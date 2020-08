EFE • 8 Ago 2020 - 08:56 AM

Estados Unidos se ha comprometido a destinar más de 17 millones de dólares como ayuda inicial para el Líbano, donde la explosión en el puerto de Beirut del pasado martes causó más de 150 muertos y 5.000 heridos, informó este sábado el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

"Estados Unidos ya se ha comprometido con más de 17 millones de dólares en ayuda inicial de desastres para el Líbano, lo que incluye asistencia alimentaria y suministros médicos", anunció el titular de Exteriores en un comunicado.

Publicidad

Pompeo resaltó que esa cantidad se suma a los 403 millones de dólares de ayuda humanitaria, de los que 41,6 millones son para responder a la COVID-19, que su país ha destinado al Líbano desde septiembre de 2019.

"Nos unimos a otros en el llamamiento para una investigación completa y transparente sobre la causa de la explosión. El pueblo libanés se merece una rendición de cuentas y un Gobierno que priorice la seguridad y la prosperidad de sus ciudadanos", indicó.

Publicidad

Pompeo agregó que EE.UU. continuará ayudando a los libaneses conforme se vayan recuperando de la tragedia.

El viernes el presidente libanés, Michel Aoun, no descartó ninguna hipótesis sobre las causas que hicieron saltar por los aires las 2.750 toneladas de nitrato de amonio que se encontraban almacenadas en el puerto desde hacía seis años.

"Hay dos posibilidades para lo que pasó: o la negligencia o intervención exterior con un misil o bomba", dijo Aoun a los periodistas.

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la explosión fue en realidad un "ataque" con "algún tipo de bomba", con lo que contradijo la versión de las autoridades locales, pero sin aportar pruebas.

"Me he reunido con algunos de nuestros grandes generales y ellos parecen sentir que lo fue (un ataque). Esto no fue un suceso tipo una explosión industrial", afirmó el mandatario.

Estados Unidos ha enviado esta semana tres aviones de mercancías del tipo C-130 con ayuda, que incluye comida, agua y suministros médicos.

Mañana, domingo, se celebrará una teleconferencia de donantes para el Líbano, auspiciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y en la que Trump tiene previsto participar.