El rey emérito español Juan Carlos está en Emiratos

AP - ARITZ PARRA • 17 Ago 2020 - 09:26 AM

La Casa Real de España informó el lunes que el rey emérito Juan Carlos I se encuentra en Emiratos Árabes Unidos. El anuncio resuelve un misterio sobre su paradero que comenzó desde que el exmonarca anunció que abandonaría el país en medio de un creciente escándalo financiero.

“Su Majestad Juan Carlos I ha indicado a esta casa que se comunique que desde el pasado 3 de agosto se trasladó a Emiratos Árabes Unidos, y es donde permanece en la actualidad”, dijo a The Associated Press un portavoz de la Casa Real. El portavoz dijo que no podía ser citado por nombre en los informes de los medios.