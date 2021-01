As vacinas produzidas pelo Butantan são seguras porque utilizam a técnica de vírus inativos, que produz anticorpos, com poucas reações no organismo. É assim com a vacina da gripe e será com a vacina contra a Covid-19. #Vacina #édoButantan #VacinadoButantan #Butantan120Anos pic.twitter.com/NcbVlscByz