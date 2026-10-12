''Toto'' convierte su Barbería Móvil en un gesto solidario para bebés recién nacidos en Chitré

En el Hospital Cecilio A. Castillero, en Chitré, un hombre conocido como ‘'Toto'’ puso su barbería móvil ''Boss Barber'' a disposición del centro médico para brindar un espacio con aire acondicionado a los bebés recién nacidos, como gesto de solidaridad tras el sismo registrado el viernes 9 de octubre de 2026.

‘'Toto'’ buscó brindar apoyo a los recién nacidos tras el sismo

La iniciativa surgió en medio de las medidas de seguridad adoptadas por el hospital tras el sismo. Al ver la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los bebés, quienes tuvieron que permanecer fuera de las instalaciones, ‘'Toto’' decidió brindar su apoyo poniendo a disposición su barbería móvil.

El gesto de ‘'Toto'’ se convirtió en una muestra de solidaridad en medio de la emergencia, mientras el hospital continúa a la espera de las ayudas necesarias para garantizar la atención y el bienestar de los recién nacidos y pacientes en general.