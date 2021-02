La OMS advierte a Europa que sigue siendo "vulnerable" al covid-19

AFP • 11 Feb 2021 - 04:06 PM

La mayoría de países europeos sigue siendo "vulnerable" al coronavirus pese a la mejora en las cifras, dijo este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), recordando que la lentitud de la vacunación en todo el mundo exige restricciones y paciencia.

"Actualmente, hay una frágil frontera entre la esperanza de las vacunas y el falso sentimiento de seguridad", dijo Hans Kluge, director de la división Europa de la OMS, para quien una "mayoría aplastante de países europeos sigue siendo vulnerables".

En los 53 países que componen la región Europa de la OMS, el número de contagios semanales registrados supera el millón, pero las cifras de contagios retroceden desde hace cuatro semanas y las muertes por covid-19 también.

Con 790.287 fallecidos de los 2,3 millones registrados en el mundo, Europa es la región más enlutada del planeta, seguida de América Latina y el Caribe (628.443 decesos) y Estados Unidos y Canadá (492.579), según un balance de la AFP el jueves.

Desde el comienzo de la epidemia, más de 107 millones de personas contrajeron la enfermedad en el mundo. Y al menos 66,5 millones recuperaron, entre ellas la hermana André, una de las mujeres más longevas de Europa.

"No estoy segura de haberlo tenido. Me dicen que sí, estaba muy cansada, es cierto, pero no me di cuenta", explicó a la AFP esta religiosa en Toulon (sureste de Francia), que cumplió este jueves 117 años.

Al tiempo que lanzan masivas campañas de vacunación, los países europeos no bajan la guardia. Irlanda prolongará muy probablemente hasta abril su tercer confinamiento, anunció su primer ministro, Michéal Martin.

La canciller alemana, Angela Merkel, prolongó el miércoles hasta el 7 de marzo la mayoría de restricciones,mientras que Grecia también tiene previsto endurecer su confinamiento.

En América Latina, Perú decidió extender por hasta el 28 de febrero su cuarentena obligatoria en Lima y nueve regiones porque "la situación de riesgo extremo continúa", según el gobierno.

En paralelo, la Unión Europea (UE) abogó por acelerar la producción de vacunas en el bloque, tras reconocer que fueron "demasiado optimista" sobre las entregas acordadas con los laboratorios.

El laboratorio alemán BioNTech anunció, en esta línea, el inicio de la producción de su vacuna desarrollada con el estadounidense Pfizer en una nueva fábrica en Marburgo (Alemania).

Y AstraZeneca, la eficacia de cuya vacuna fue puesta en duda en Europa y en otras zonas del mundo, se asociará a la alemana IDT Biologika para producir más dosis para Europa en el segundo trimestre.

Un día después de que la OMS apoyara el uso del inyectable "en personas de 65 años y más", AstraZeneca registró otra buena noticia este jueves: Su beneficio neto en 2020 fue más del doble que el del año precedente y se situó en 3.200 millones de dólares.

Aunque la OMS también defendió el uso de la vacuna de AstraZeneca en los países donde circulan variantes del virus más contagiosas (británica, brasileña y sudafricana), Sudáfrica se dijo dispuesta a revender o canjear un millón de dosis ya recibidas y se inclina ahora por comprar la de Johnson&Johnson.

Las vacunas se han convertido en una herramienta de diplomacia. Ucrania prohibió que se homologuen las desarrolladas por el "agresor" ruso, en referencia a la Sputnik V, aprobada en Nicaragua, Argentina, México, Venezuela o Bielorrusia, entre otros países.

México autorizó el miércoles el uso de emergencia de las vacunas chinas CanSino Biologics y CoronaVac contra el covid-19, después del inyectable ruso, el de Pfizer y el de AstraZeneca.

En Japón, anfitrión de los Juegos Olímpicos en 2021, la campaña de vacunación comenzará la próxima semana pese a la penuria de jeringas.

Pero si se toma un mapa del mundo y se marcan los países que ya han empezado a vacunar, la desigualdad salta a la vista. Un 59% de los 155,7 millones de vacunas inyectadas se administraron en países ricos, en los que solo vive un 16% de la población mundial.

Además del reguero de muertes, el covid-19 continúa causando estragos económicos en el mundo más de un año después de su detección por primera vez en China y los países multiplican sus medidas para recuperar sus economías.

La Comisión Europea rebajó este jueves al 3,8% su previsión de crecimiento económico para 2021 en los 19 países del euro, aunque expresó un "cauteloso optimismo" en un repunte más rápido de lo esperado en el segundo semestre.

Para amortiguar el golpe de la crisis, la Eurocámara dio el miércoles su visto bueno al desbloqueo de 672.500 millones de euros (unos 816.000 millones de dólares) del fondo de recuperación, pero que tardarán todavía varios meses en liberarse.

En Estados Unidos, también continúa el debate sobre el gigantesco plan de emergencia de 1,9 billones de dólares propuesto por su flamante presidente, Joe Biden, para ayudar a las pymes y a los hogares más vulnerables.

