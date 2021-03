AFP • 13 Mar 2021 - 12:43 PM

Francia espera superar el objetivo de los 10 millones de personas vacunadas contra el covid-19 a mediados de abril, declaró el sábado su primer ministro Jean Castex, quien criticó a los laboratorios por sus retrasos en los plazos de entrega.

"Tendremos en abril un gran desafío, pues tendremos muchas vacunas", dijo Castex durante una visita en un centro de vacunación en Saint-Maixent-L'Ecole (oeste de Francia).

Publicidad

"Nos fijamos el objetivo de 10 millones de vacunaciones para el 15 de abril y espero que superaremos la cifra. Pero hay que ser prudentes pues los laboratorios nos crean problemas con los plazos de entrega. Hay que adaptarse".

El grupo anglosueco AstraZeneca anunció el sábado de nuevo una disminución de sus suministros de vacunas a la Unión Europea, invocando restricciones de exportación.

Publicidad

Esta vacuna también es muy criticada por varios países después de la suspensión preventiva de su uso por Dinamarca, Islandia, Noruega y Bulgaria debido a graves casos graves de formación de coágulos sanguíneos.

La OMS declaró el viernes que no hay "razón para no utilizar" esta vacuna pues por ahora no se ha encontrado ninguna relación de causa efecto.

El primer ministro francés defendió la vacuna de AstraZeneca. "No daría un veneno a mis conciudadanos", aseguró al joven alcalde de Saint-Maixent, Stéphane Baudry.

Francia pasó el viernes el umbral de los 90.000 muertos de Covid-19 desde su comienzo hace un año.

A causa del aumento del número de personas en reanimación, la situación hospitalaria es "extremamente tensa" en la región de Isla de Francia, que incluye París y sus alrededores, admitió el viernes el primer ministro.