Testigo: George Floyd "se desvaneció lentamente"

AP • 30 Mar 2021 - 06:59 AM

Un hombre que estaba entre los espectadores que le gritaban a un policía de Minneapolis que se quitara de encima de George Floyd en mayo pasado relató el lunes que Floyd batallaba para respirar y ponía los ojos en blanco, y afirmó que lo vio “desvanecerse lentamente... como un pescado en una bolsa”.

Donald Williams, un exluchador que dijo haber sido entrenado en artes marciales mixtas, incluyendo llaves asfixiantes, testificó que creía que Derek Chauvin hizo un movimiento de balanceo varias veces para incrementar la presión sobre Floyd. Dijo que le gritó al agente que le estaba bloqueando el flujo sanguíneo.

Publicidad

Williams recordó que la voz de Floyd se tornó más gruesa conforme su respiración se volvió más entrecortada, y a la larga dejó de moverse.

“A partir de entonces quedó exánime", señaló Williams. “No se movió, no habló, no había vida en sus movimientos corporales".

Publicidad

Williams es uno de los primeros testigos de la fiscalía al comenzar el juicio de Chauvin, de 45 años, quien está acusado de homicidio por la muerte de Floyd. Se prevé que siga testificando el martes.

Los fiscales iniciaron su argumentación del lunes proyectando parte del video tomado por un transeúnte que captó el arresto de Floyd el 25 de mayo. Chauvin y otros tres agentes fueron despedidos poco después de que el video desató indignación y protestas que se extendieron de Minneapolis a diversas partes del mundo.

El fiscal Jerry Blackwell le mostró a los jurados las tomas durante las declaraciones de apertura, luego de decirles que el número a recordar era 9 minutos y 29 segundos, la cantidad de tiempo que Chauvin mantuvo a Floyd contra el pavimento.

El agente de raza blanca “no cedió” incluso después de que Floyd, estando ya esposado, dijo 27 veces que no podía respirar y quedó inmóvil, señaló Blackwell.

“Le puso las rodillas sobre su cuello y su espalda, machacándolo y aplastándolo, hasta que el último aliento — no, damas y caballeros — hasta que la vida misma le fue extraída", manifestó el fiscal.

Eric Nelson, abogado de Chauvin, argumentó que el policía “hizo exactamente lo que había sido entrenado para hacer a lo largo de su carrera de 19 años".

Floyd estaba defendiéndose de los intentos por subirlo a un auto patrulla, y la multitud de espectadores alrededor de Chauvin y sus compañeros agentes creció de tamaño y se tornó cada vez más hostil, dijo Nelson.

El abogado también rechazó que Chauvin tenga la culpa de la muerte de Floyd.

Floyd, de 46 años, no mostraba ninguna señal de que se estuviera asfixiando y tenía fentanilo y metanfetaminas en su organismo, alegó Nelson. Dijo que el consumo de narcóticos por parte de Floyd, combinado con su enfermedad cardiaca, hipertensión y la adrenalina que fluía por su cuerpo, le provocaron una arritmia que lo mató.

“No hay ninguna causa política ni social en este tribunal", señaló Nelson. “Pero la evidencia es mucho mayor que 9 minutos y 29 segundos".

Sin embargo, Blackwell rechazó el argumento de que el hecho de que Floyd consumiera drogas o sus problemas de salud subyacentes le hayan causado la muerte, diciendo que fue la rodilla del policía la que lo mató.

Jena Scurry, operadora de la policía de Minneapolis, testificó que vio parte del arresto de Floyd a través de una cámara de vigilancia municipal y se sintió tan perturbada que llamó a un sargento que estaba de turno. Scurry dijo que se preocupó porque los agentes no se habían movido después de varios minutos.

“Puedes decir que soy una soplona si así lo deseas", dijo Scurry en su llamada al sargento, que fue presentada en la corte. Dijo que normalmente ella no le hubiera llamado al sargento para mencionarle sobre el uso de la fuerza porque estaba fuera del ámbito de sus funciones, pero “mis instintos me decían que algo está mal".

El video presentado durante las declaraciones iniciales fue publicado en Facebook por un transeúnte que vio a Floyd ser arrestado después de que fue acusado de intentar pagar con un billete falso de 20 dólares en una minitienda de 24 horas.

“Me duele el estómago. Me duele el cuello. Me duele todo", afirma Floyd en el video, y luego dice: “No puedo respirar, agente". Los espectadores le gritan repetidas veces al policía que se quite de encima de Floyd, diciéndole que no se estaba moviendo, respirando ni resistiéndose.

Los otros tres policías serán enjuiciados en agosto porque el juez Peter Cahill determinó que no había suficiente espacio para juzgarlos a los cuatro al mismo tiempo.