Abandonan a adulta mayor en estado deplorable y autoridades rastrean a sus familiares

En Monterrey, México, el caso de una adulta mayor ha generado gran indignación luego de confirmarse que fue hallada sola y aparentemente abandonada a la orilla de una carretera de Matamoros. Su situación encendió alertas entre autoridades mexicanas, quienes ahora trabajan para ubicar a sus familiares y definir su protección inmediata.
Autoridades intervienen ante presunto abandono de adulta mayor
De acuerdo con reportes locales, la mujer fue encontrada sola y en condiciones de vulnerabilidad dentro del territorio de Monterrey, específicamente en una brecha que conduce a Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros, estado de Tamaulipas. Según información del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Matamoros y del Hospital General Alfredo Pumarejo, la adulta mayor fue identificada como Nilda Perales Ramos, de 84 años.
Debido a su condición, personal de asistencia social intervino de inmediato para garantizar atención médica y alimentación, mientras se determina si fue víctima de abandono o si requiere resguardo institucional.
Este tipo de situaciones suele activar protocolos de protección para personas adultas mayores, consideradas población vulnerable, especialmente cuando se encuentran lejos de su entorno familiar o sin acompañamiento.