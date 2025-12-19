México Internacionales -  19 de diciembre de 2025 - 10:02

Abandonan a adulta mayor en estado deplorable y autoridades rastrean a sus familiares

La indignación se apodera de México tras darse a conocer la noticia de una adulta mayor abandonada en condiciones criticas.

México conmocionado por abandono de adulta mayor.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

En Monterrey, México, el caso de una adulta mayor ha generado gran indignación luego de confirmarse que fue hallada sola y aparentemente abandonada a la orilla de una carretera de Matamoros. Su situación encendió alertas entre autoridades mexicanas, quienes ahora trabajan para ubicar a sus familiares y definir su protección inmediata.

Abuelita - Matamoros (1)
La señora fue trasladada al Hospital General Alfredo Pumarejo, Matamoros, México.

Autoridades intervienen ante presunto abandono de adulta mayor

De acuerdo con reportes locales, la mujer fue encontrada sola y en condiciones de vulnerabilidad dentro del territorio de Monterrey, específicamente en una brecha que conduce a Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros, estado de Tamaulipas. Según información del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Matamoros y del Hospital General Alfredo Pumarejo, la adulta mayor fue identificada como Nilda Perales Ramos, de 84 años.

Debido a su condición, personal de asistencia social intervino de inmediato para garantizar atención médica y alimentación, mientras se determina si fue víctima de abandono o si requiere resguardo institucional.

Este tipo de situaciones suele activar protocolos de protección para personas adultas mayores, consideradas población vulnerable, especialmente cuando se encuentran lejos de su entorno familiar o sin acompañamiento.

