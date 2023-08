Accidente de bus con migrantes en México deja varios muertos

"Hasta ahora suman 15 fallecidos, pero tememos que sean más", señaló vía telefónica un oficial de la unidad de Bomberos que pidió no ser identificado por no estar autorizado a declarar. "Hasta ahora suman 15 fallecidos, pero tememos que sean más", señaló vía telefónica un oficial de la unidad de Bomberos que pidió no ser identificado por no estar autorizado a declarar.

Un reporte de Protección Civil de Nayarit detalla que los cuerpos de emergencia atendieron a 21 personas por lesiones en el lugar, además de que buscaban recuperar los cuerpos de 15 personas sin signos vitales.

El oficial de Bomberos dijo que el accidente ocurrió en horas de la mañana y que el autobús había partido de Ciudad de México con destino a Tijuana (noroeste), fronteriza con la estadounidense San Diego.

La fuente dijo desconocer detalles sobre las nacionalidades de los pasajeros de este autobús de una firma establecida.

Numerosos migrantes indocumentados recorren las carreteras de México en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos para pedir refugio o intentar cruzar de manera irregular.

La mayoría viaja clandestinamente, ocultos en camiones de carga, en condiciones de hacinamiento y sometidos a maltratos a manos de los "polleros", como se conoce a los traficantes de personas.

Pese a ser denigrantes y a enfrentar numerosos riesgos en las carreteras, los viajes son costosos y a menudo financiados por familiares en Estados Unidos.

El accidente más cruento se registró en diciembre de 2021, cuando un camión remolque que trasladaba a más de 160 migrantes chocó contra un puente en el estado de Chiapas (sur) dejando más de 50 muertos, la mayoría centroamericanos.

En febrero pasado, el choque de un autobús en una carretera que conecta los estados de Oaxaca (sur) y Puebla (centro) dejó al menos 17 muertos y 15 lesionados, entre ellos migrantes de Venezuela, Colombia y Centroamérica.

FUENTE: AFP