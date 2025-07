Canciller de Colombia renuncia por desacuerdos con el presidente Gustavo Petro

En una carta dirigida al mandatario, la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que no comparte "decisiones" que se han tomado "en los últimos días" y que le impiden "acompañar" el proyecto de izquierda, sin dar más detalles.

En entrevistas recientes Sarabia ha explicado la necesidad de extender la licitación de pasaportes a la empresa privada Thomas Greg & Sons que lo ha hecho tradicionalmente, pero el gobierno insiste en que se encargue la Imprenta Nacional de Colombia pese a cuestionamientos sobre la viabilidad de esa decisión.

El tema de pasaportes ha sido la manzana de la discordia con los tres cancilleres que han pasado por el cargo, incluido Álvaro Leyva, el primero, y hoy investigado por liderar un complot para derrocar al presidente.

"No se trata de diferencias menores ni de quien tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar", dijo la ministra en el mensaje difundido por redes.

Sarabia -de años 31 años y sin una carrera política previa- fue una figura clave en la campaña presidencial de Petro en 2022. Tras la victoria, se convirtió en jefa de gabinete, luego ocupó dos altos cargos en el gobierno y en enero fue nombrada ministra de Exteriores.

Petro ha tenido constantes choques con sus colaboradores cercanos, que se evidenció en un escandaloso consejo de ministros televisado en directo en febrero.

Tras los airados reclamos entre el mandatario y los jefes de cartera, Petro pidió la renuncia de todo el gabinete.

