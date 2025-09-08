Capturan a cinco personas en Colombia por falsificación y venta de dinero en redes sociales

La Fiscalía de Colombia informó este lunes la captura de cinco integrantes de una organización criminal dedicada a falsificar y comercializar dólares, euros y pesos colombianos mediante redes sociales. Los operativos se realizaron en Bucaramanga y Sabana de Torres, departamento de Santander, donde las autoridades incautaron:
La investigación contó con el apoyo del Servicio Secreto de Estados Unidos y el Banco de la República de Colombia. Según la Fiscalía, la red comercializaba el dinero fraudulento en internet y realizaba los envíos bajo la fachada de “billetes didácticos” para evadir controles.
Los capturados y cargos imputados en Colombia
Los detenidos fueron identificados como:
- Camilo Andrés Jaraba Meza
- Eleazar Jaraba Meza
- Fabián Sánchez Aro
- Maycol Calvo
- Nancy Rodríguez Núñez
En su contra se imputaron los delitos de:
- Falsificación de moneda nacional o extranjera
- Tráfico de moneda falsificada
- Concierto para delinquir agravado
Los cinco detenidos no aceptaron los cargos.
FUENTE: EFE