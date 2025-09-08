Capturan a cinco personas en Colombia por falsificación y venta de dinero en redes sociales

La Fiscalía de Colombia informó este lunes la captura de cinco integrantes de una organización criminal dedicada a falsificar y comercializar dólares, euros y pesos colombianos mediante redes sociales. Los operativos se realizaron en Bucaramanga y Sabana de Torres, departamento de Santander, donde las autoridades incautaron:

La investigación contó con el apoyo del Servicio Secreto de Estados Unidos y el Banco de la República de Colombia. Según la Fiscalía, la red comercializaba el dinero fraudulento en internet y realizaba los envíos bajo la fachada de “billetes didácticos” para evadir controles.

Los capturados y cargos imputados en Colombia

Los detenidos fueron identificados como:

Camilo Andrés Jaraba Meza

Eleazar Jaraba Meza

Fabián Sánchez Aro

Maycol Calvo

Nancy Rodríguez Núñez

En su contra se imputaron los delitos de:

Falsificación de moneda nacional o extranjera

Tráfico de moneda falsificada

Concierto para delinquir agravado

Los cinco detenidos no aceptaron los cargos.

