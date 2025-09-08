Colombia Internacionales -  8 de septiembre de 2025 - 13:51

Capturan a cinco personas en Colombia por falsificación y venta de dinero en redes sociales

La Fiscalía de Colombia detuvo a cinco personas en Santander por falsificación de dólares, euros y pesos. Usaban redes sociales para comercializar.

La Fiscalía de Colombia informó este lunes la captura de cinco integrantes de una organización criminal dedicada a falsificar y comercializar dólares, euros y pesos colombianos mediante redes sociales. Los operativos se realizaron en Bucaramanga y Sabana de Torres, departamento de Santander, donde las autoridades incautaron:

  • 7,894 millones de pesos colombianos falsos (aprox. 1.9 millones de dólares).
  • 12 millones de dólares falsos.
  • 150 euros falsos.
  • Papel, tintas, sellos, planchas y fajos de billetes falsos.

La investigación contó con el apoyo del Servicio Secreto de Estados Unidos y el Banco de la República de Colombia. Según la Fiscalía, la red comercializaba el dinero fraudulento en internet y realizaba los envíos bajo la fachada de “billetes didácticos” para evadir controles.

Los capturados y cargos imputados en Colombia

Los detenidos fueron identificados como:

  • Camilo Andrés Jaraba Meza
  • Eleazar Jaraba Meza
  • Fabián Sánchez Aro
  • Maycol Calvo
  • Nancy Rodríguez Núñez

En su contra se imputaron los delitos de:

  • Falsificación de moneda nacional o extranjera
  • Tráfico de moneda falsificada
  • Concierto para delinquir agravado

Los cinco detenidos no aceptaron los cargos.

FUENTE: EFE

