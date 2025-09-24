Detienen a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo en campo paramilitar

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán (SSP) informó la detención de 38 hombres , presuntamente miembros de la congregación La Luz del Mundo , en un campo clandestino de adiestramiento paramilitar ubicado en el municipio de Vista Hermosa, en la frontera con Jalisco.

Los arrestados fueron sorprendidos mientras realizaban prácticas tácticas similares a las de las Fuerzas Armadas, portando armas de fuego, 19 réplicas de pistolas y rifles de asalto, cuchillos, navajas, vestimentas tácticas, cascos balísticos, equipos de radiocomunicación y una caja de simulación de bomba casera.

Detienen a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo

Entre los detenidos se encuentra un ciudadano estadounidense; el resto es originario de los estados mexicanos de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Estado de México y Guerrero. Todos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia, donde se investiga la finalidad del campo de entrenamiento y la relación de los detenidos con la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con sus primeras declaraciones, los hombres formaban parte de una supuesta “guardia secreta” de La Luz del Mundo, destinada a proteger templos y líderes religiosos.

Surge caso de Naasón Joaquín García

La congregación, con más de un millón de integrantes, enfrenta además el caso de Naasón Joaquín García, uno de sus líderes principales en México, condenado a 17 años en Estados Unidos por abuso sexual de menores y acusado recientemente de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil en Nueva York.

Este operativo se produce días después de la reciente elección judicial en México, donde al menos dos mujeres vinculadas a La Luz del Mundo lograron cargos como juezas, aumentando la atención sobre la influencia de este grupo religioso en la región.

FUENTE: EFE