Edmundo González Urrutia exige libertad para presos políticos tras excarcelación de su yerno

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia reclamó este jueves la libertad de todas las personas “injustamente detenidas” en Venezuela, luego de confirmarse la liberación de su yerno, Rafael Tudares, tras más de un año en prisión.
Edmundo González Urrutia hace llamado a garantías y no repetición
El opositor advirtió que aún hay hombres y mujeres privados de libertad por razones políticas, sin garantías ni debido proceso, y sostuvo que cada día de detención prolonga una violación de derechos humanos.
Finalmente, reiteró su compromiso de seguir trabajando por quienes continúan encarcelados y por sus familias, subrayando que la libertad en Venezuela debe ser un derecho efectivo y no una concesión.