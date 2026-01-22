Venezuela Internacionales -  22 de enero de 2026 - 10:35

Edmundo González Urrutia exige libertad para presos políticos tras excarcelación de su yerno

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia afirmó que la liberación de Rafael Tudares no cierra la herida y reiteró su llamado por la libertad de todos.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia reclamó este jueves la libertad de todas las personas “injustamente detenidas” en Venezuela, luego de confirmarse la liberación de su yerno, Rafael Tudares, tras más de un año en prisión.

Desde el exilio en Madrid, González Urrutia señaló que, si bien la excarcelación representa un alivio para su familia, no debe interpretarse como un caso aislado ni como el cierre de un proceso marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia.

Edmundo González Urrutia hace llamado a garantías y no repetición

El opositor advirtió que aún hay hombres y mujeres privados de libertad por razones políticas, sin garantías ni debido proceso, y sostuvo que cada día de detención prolonga una violación de derechos humanos.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir trabajando por quienes continúan encarcelados y por sus familias, subrayando que la libertad en Venezuela debe ser un derecho efectivo y no una concesión.

