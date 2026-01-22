Edmundo González Urrutia exige libertad para presos políticos tras excarcelación de su yerno

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia reclamó este jueves la libertad de todas las personas “injustamente detenidas” en Venezuela, luego de confirmarse la liberación de su yerno, Rafael Tudares, tras más de un año en prisión.

Desde el exilio en Madrid, González Urrutia señaló que, si bien la excarcelación representa un alivio para su familia, no debe interpretarse como un caso aislado ni como el cierre de un proceso marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

También te puede interesar: ONG exige a Delcy Rodríguez publicar contrato para exportar gas por primera vez en Venezuela

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014342496583635137?s=20&partner=&hide_thread=false El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia reclamó este jueves la "libertad" de "las personas injustamente detenidas" en Venezuela, tras la liberación de su yerno Rafael Tudares tras más de un año en la cárcel.



"La liberación de Rafael no borra lo ocurrido", dijo… pic.twitter.com/UzHH37jQNq — Telemetro Reporta (@TReporta) January 22, 2026

Edmundo González Urrutia hace llamado a garantías y no repetición

El opositor advirtió que aún hay hombres y mujeres privados de libertad por razones políticas, sin garantías ni debido proceso, y sostuvo que cada día de detención prolonga una violación de derechos humanos.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir trabajando por quienes continúan encarcelados y por sus familias, subrayando que la libertad en Venezuela debe ser un derecho efectivo y no una concesión.