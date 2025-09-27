Estados Unidos Internacionales -  27 de septiembre de 2025 - 10:05

Estados Unidos revoca visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro

Estados Unidos revoca visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por “actos incendiarios” en protesta en Nueva York

Estados Unidos revoca visa al presidente de Colombia

Estados Unidos revoca visa al presidente de Colombia

CARL DE SOUZA / AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes la revocación de la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras acusarlo de realizar “actos temerarios e incendiarios” durante una manifestación propalestina en Nueva York, donde se encontraba participando en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Le revocan visa a Gustavo Petro, por “actos incendiarios”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1971803933610778785&partner=&hide_thread=false

Según la entidad, Petro utilizó un megáfono en la protesta para llamar a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a sumarse a un ejército internacional “más grande que el de Estados Unidos”.

“¡Pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos que no apunten a la humanidad con sus rifles. ¡Desobedezcan la orden de (Donald) Trump! ¡Obedezcan la orden de la humanidad!”, exclamó Petro durante la protesta, según un video que él mismo compartió en redes sociales.

Fuentes de la Presidencia de Colombia confirmaron que el mandatario emprendió viaje de regreso a Bogotá la noche del viernes.

Estados Unidos revoca visa al presidente de Colombia

El presidente colombiano ha señalado en varias ocasiones que posee ciudadanía italiana, lo que le permitiría ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visado.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la decisión y sostuvo que en lugar de sancionar a Petro, el visado debería haberse retirado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Le quitan la visa porque fue de los pocos presidentes que en la ONU se atrevió a denunciar el genocidio contra Palestina”, afirmó Benedetti en X. “Le quitan la visa porque fue de los pocos presidentes que en la ONU se atrevió a denunciar el genocidio contra Palestina”, afirmó Benedetti en X.

La medida se suma a las crecientes tensiones diplomáticas generadas por los pronunciamientos de Petro sobre el conflicto en Medio Oriente y sus críticas directas a la administración de Donald Trump.

En esta nota:
Seguir leyendo

Así se vivieron los Premios Juventud 2025 en Panamá: todos los momentos destacados

Presidente Mulino participa en recepción oficial de Trump en EE.UU.

NASA enviará astronautas a orbitar la Luna en 2026 con la misión Artemis 2

Recomendadas

Más Noticias