Fiscal General de España irá a juicio: nuevo golpe judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez

El Tribunal Supremo de España anunció este martes que Álvaro García Ortiz, fiscal general del país y nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez, será juzgado por violación del secreto judicial. Ortiz es acusado de filtrar a la prensa información sobre el empresario Alberto González Amador, vinculado sentimentalmente con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del Partido Popular.

El juez Ángel Luis Hurtado fijó una fianza de 150.000 euros (176.000 dólares), aunque no suspendió al fiscal de sus funciones. La fecha del juicio aún no ha sido anunciada, pero su comparecencia se da por segura tras el rechazo de su recurso a finales de julio.

Paralelamente, la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, será interrogada este miércoles por presunto uso indebido de personal contratado para Moncloa con fines privados. Otros casos judiciales relacionados con el entorno del presidente, incluidos asuntos sobre su hermano David Sánchez y el exministro José Luis Ábalos, podrían tener novedades en las próximas semanas.

Estos procesos representan un nuevo desafío para el presidente español, cuyo Gobierno ha estado en el foco de investigaciones judiciales y escándalos desde 2018.

FUENTE: AFP