WEF Ecuador ofrece becas internacionales 100% financiadas en innovación nivel 1

El Women Economic Forum (WEF) Ecuador anunció el lanzamiento de una campaña de becas internacionales 100% financiadas para obtener la certificación como profesionales en innovación nivel 1, en alianza con The Global Innovation Management Institute (GIMI) y TDM International, como parte de la quinta edición de este encuentro global.

El evento se desarrollará en Cuenca, Ecuador, del 11 al 13 de septiembre de 2025, y reunirá a líderes de más de 14 países, ofreciendo charlas magistrales, talleres, mentorías y networking de alto nivel. Por Panamá, participará José Ramírez, presidente de Alorica para Latinoamérica y el Caribe.

El programa de becas, con duración de cuatro semanas en modalidad online, aplicará la metodología “Aprender Haciendo”, y está dirigido a hombres y mujeres con experiencia laboral que deseen fortalecer proyectos con impacto local y regional. Los participantes también accederán a mentorías internacionales dentro del ecosistema WEF Ecuador.

WEF Ecuador ofrece becas internacionales 100% financiadas

WEF Ecuador ofrece becas internacionales 100% Cortesía

Además, los becados podrán optar por capacitaciones en Alemania con opción a empleo, incluyendo apoyo en la gestión de visas y pasajes aéreos. Durante el foro, se celebrará la Gala de Reconocimientos el 12 de septiembre, un evento que homenajeará a personalidades, diplomáticos, líderes gremiales, CEO y empresarios que han contribuido al desarrollo sostenible y la inclusión.

Catalina Cajías, directora de WEF Ecuador, destacó que “la educación es el instrumento más poderoso para romper las barreras que enfrentan las mujeres”, reafirmando el compromiso del foro con el liderazgo transformacional, la innovación y la equidad de género.

Con presencia en más de 150 países y 148 capítulos activos, el WEF es considerado uno de los foros internacionales más importantes en liderazgo colaborativo y empoderamiento femenino. Los interesados en postularse a las becas pueden hacerlo a través de la página web oficial: www.wefecuador.com.