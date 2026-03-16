Industria musical en EE. UU. alcanza récord de 11,500 millones en 2025

Los ingresos de la música grabada en Estados Unidos alcanzaron en 2025 un récord de 11,500 millones de dólares, impulsados principalmente por el crecimiento del streaming, que consolidó al país como el mayor mercado mundial de suscripciones pagadas, con 106.5 millones de cuentas.

Resultados del informe anual de la RIAA

En su informe anual, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, en inglés), detalló este lunes que estas cuentas generaron 6,400 millones de dólares en ingresos, y que solo las suscripciones prémium crecieron un 6.8 %, hasta 5,880 millones de dólares.

El presidente y director ejecutivo de RIAA, Mitch Glazier, dijo en un comunicado que la música sigue siendo un pilar de la cultura y un motor económico en crecimiento para Estados Unidos, "aportando 212,000 millones de dólares al PIB y respaldando más de 2.5 millones de empleos estadounidenses".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033635205009780835?s=20&partner=&hide_thread=false Los ingresos de la música grabada en Estados Unidos alcanzaron en 2025 un récord de 11,500 millones de dólares, impulsados principalmente por el crecimiento del streaming, que consolidó al país como el mayor mercado mundial de suscripciones pagadas, con 106.5 millones de cuentas.… pic.twitter.com/qm9lSHkhT9 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 16, 2026

Innovación y resurgimiento físico

La asociación atribuyó este crecimiento a la apuesta de los sellos discográficos por innovaciones tecnológicas que fortalecen la conexión entre artistas y fans, además de abrir la puerta a nuevos formatos y experiencias musicales.

El informe también destaca el renacimiento del vinilo, cuyas ventas en Estados Unidos crecieron por decimonoveno año consecutivo, representando cerca del 50 % del valor global de este formato.

"El año 2025 muestra una economía musical fuerte y estable, resultado de la inversión comprometida de los sellos y de la identificación de nuevos espacios para expandir la creatividad de los artistas", expresó Matt Bass, vicepresidente de Investigación y Operaciones de Oro y Platino de la RIAA.

Agregó que los sellos están diversificando la forma en que se relacionan con los fans, "desde la facilidad del streaming hasta el resurgimiento del vinilo y la concesión de licencias para herramientas y servicios de inteligencia artificial responsables".

Para el ejecutivo, la música grabada en el país ha demostrado un crecimiento sostenido a nivel global.

FUENTE: EFE