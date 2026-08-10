Colombia Internacionales -  10 de agosto de 2026 - 12:28

Terremoto de magnitud 7,4 suma 70 muertos en Colombia; Gobierno declara desastre nacional

La mayor cantidad de víctimas mortales se concentra en el departamento de Risaralda, en el Cauca, Colombia.

Terremoto de magnitud 7

Terremoto de magnitud 7,4 deja 70 muertos en Colombia.

EFE
Ana Canto
Por Ana Canto

Las autoridades informaron que, hasta el momento, se contabilizan 70 fallecidos tras el sismo registrado la mañana de este lunes en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,4.

Ante la gravedad de los daños, el Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional".

La mayor cantidad de víctimas mortales se concentra en el departamento de Risaralda, con 40 fallecidos; seguido por el Valle del Cauca, con 27; y Chocó, epicentro del terremoto, con cuatro, según detalló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado.

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