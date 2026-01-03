Situación de Venezuela Internacionales -  3 de enero de 2026 - 11:20

María Corina Machado tras captura de Maduro en Venezuela: "Desde hoy enfrenta la justicia internacional"

María Corina Machado y Edmundo González reaccionan a la captura de Nicolás Maduro y llaman a iniciar la reconstrucción de Venezuela.

Reacciones de María Corina Machado junto a Edmundo González tras ataque a Venezuela

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, calificando el hecho como un punto de quiebre histórico para Venezuela y el inicio de un proceso de rendición de cuentas ante la justicia internacional.

“Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”, expresó Machado en un comunicado difundido este sábado.

La dirigente opositora sostuvo que la captura se produce luego de años de denuncias por violaciones a los derechos humanos, persecución política y vínculos con redes criminales, y aseguró que el momento marca el fin de la impunidad.

Edmundo González llama a la reconstrucción de Venezuela

Por su parte, Edmundo González, presidente electo de Venezuela, afirmó que la oposición está preparada para asumir el reto de la reconstrucción nacional.

“Sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”, señaló González, al tiempo que pidió serenidad y unidad a los venezolanos dentro y fuera del país.

El mandatario electo subrayó que el proceso que se abre debe estar guiado por la legalidad, el respeto institucional y la reconciliación, tras años de profunda crisis política, social y económica.

La situación en Venezuela sigue siendo dinámica, con atención centrada en los próximos pasos legales, políticos y diplomáticos que definirán el futuro inmediato del país.

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: Reacciones mundiales tras captura de Nicolás Maduro

EE. UU. justifica ataque a Venezuela y confirma que Maduro será llevado a Nueva York

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: Trump dice que vio "en directo" la captura de Nicolás Maduro

