Presidente de Argentina difunde foto con exvedette como su "novia"

En su post, Milei se refirió a González como su "novia", y la exvedette replicó el mensaje con la frase "Salida de viernes con mi novio", citando la canción "Love Is In The Air".