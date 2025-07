Presidente argentino Javier Milei insta a sus socios del Mercosur a impulsar apertura comercial

"Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos porque Argentina no puede esperar", dijo Milei ante la cumbre en la cual traspasará la presidencia pro témpore del bloque a Brasil. "Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos porque Argentina no puede esperar", dijo Milei ante la cumbre en la cual traspasará la presidencia pro témpore del bloque a Brasil.

El mandatario Javier Milei expresa su intención de avanzar

El gobierno argentino ha expresado en varias ocasiones su intención de avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, considerando al Mercosur como un obstáculo para ello.

"Necesitamos más comercio, más actividad económica, más inversión y más trabajo de manera urgente, y por eso necesitamos más libertad también de manera urgente", añadió el mandatario.

Milei pidió que, durante la próxima presidencia del bloque, que también integran Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, Brasil lidere un proceso de apertura comercial.

"Pero si esto no fuera posible y los socios del bloque prefirieran resistir y persistir en un camino que no nos ha resultado, entonces tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones que nos unen", advirtió Milei.

