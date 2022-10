Putin dice que fugas del Nord Stream son "terrorismo internacional" que benefician a EE. UU., Polonia y Ucrania

También puedes leer: La UE acude a África para reemplazar el gas ruso

El presidente ruso consideró este miércoles que la "pelota está en el tejado" de la Unión Europea (UE) en cuanto a la reanudación del suministro del gas ruso a través sistema del ducto Nord Stream 2, que no se vio afectado por las explosiones.

"Rusia está lista para retomar las entregas" a través de ese tubo submarino que nunca se puso en funcionamiento a causa de la ofensiva en Ucrania, dijo Putin durante el foro sobre energía.

"La pelota está en el tejado de la UE, si quiere, no tiene más que abrir el grifo", declaró Vladimir Putin y añadió que los otros gasoductos del sistema Nord Stream no se repararían si no se garantizaba su uso.

FUENTE: AFP