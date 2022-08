Sondeo revela que jóvenes en EE. UU. sí ven noticias, pero no les gustan

Associated Press

Los jóvenes en Estados Unidos sí consumen noticias, pero no les gusta lo que ven. Eso es, a grandes rasgos, lo que se desprende de una encuesta difundida el miércoles según la cual el 79% de los jóvenes consumen noticias a diario.

El sondeo de jóvenes de entre 16 y 40 años de edad —los mayores son los llamados millennials y los más jóvenes los llamados Generación Z— fue realizado por Media Insight Project, un proyecto entre The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y el American Press Institute.