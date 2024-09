Tesla demanda por 500 mil dólares a latino tras modificación en su Cybertruck

El video, que se ha vuelto viral y ha sido visto por millones, detalla la experiencia de Emmanuel con la empresa después de realizar una modificación en su vehículo. Según su relato, Tesla lo acusó de alterar el estado original del Cybertruck, aunque él defiende que lo que hizo no debería considerarse una modificación significativa.

"Para las personas que tienen dudas sobre si me demandó Tesla, aquí está la demanda", comenzó Emmanuel mientras mostraba un documento a la cámara. "Yo solo le agregué una pieza, no es modificarlo. Si le hubiera hecho lo que otras personas han hecho, podría ser una modificación, pero esto es solo un accesorio", explicó. "Para las personas que tienen dudas sobre si me demandó Tesla, aquí está la demanda", comenzó Emmanuel mientras mostraba un documento a la cámara. "Yo solo le agregué una pieza, no es modificarlo. Si le hubiera hecho lo que otras personas han hecho, podría ser una modificación, pero esto es solo un accesorio", explicó.

Emmanuel también expresó su incredulidad ante la situación: "Se me hace horrible... pagué 136 mil por el carro, y para que te demanden por medio millón, se hace una aberración".

¿Cuál fue la modificación que le hizo al Tesla?

Embed - Aclarando la demanda de medio millón, de Tesla, por modificar Cybertruck @hasslotumismo Aclarando la demanda de medio millón, de Tesla, por modificar Cybertruck original sound - emmanuel

La supuesta "modificación" implicó la instalación de un accesorio en la parte superior del auto, que Emmanuel afirma necesitaba para su trabajo diario, ya que utiliza su Cybertruck para transportar materiales como cemento, madera y escaleras. "No creo que por esto me estén demandando. Esto no tiene sentido, pero lo tengo que resolver en 60 días", comentó, preocupado por el futuro de la demanda.

Además, indicó que la instalación del accesorio incrementó su costo de seguro de 700 a 1.087 dólares mensuales, complicando aún más su situación financiera.

Políticas de Tesla en la venta de sus autos

Tesla es conocida por su política estricta respecto a las modificaciones no autorizadas de sus vehículos. La compañía enfatiza que cualquier alteración puede afectar el rendimiento y la seguridad, e incluso anular garantías. Los propietarios de Tesla suelen firmar acuerdos que limitan las modificaciones permitidas, y cualquier cambio significativo podría generar conflictos legales, como en el caso de Emmanuel.

Hasta el momento, Tesla no ha emitido ninguna respuesta oficial sobre la demanda, lo que deja a la comunidad expectante ante el desenlace de esta controversia.