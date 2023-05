Tiroteo en Escuela: Estudiante mata a nueve personas

"En el tiroteo que tuvo lugar esta mañana en la escuela primaria Vladislav Ribnikar, en Vracar (en el centro de Belgrado), murieron ocho niños y un guardia, mientras que seis niños y una maestra resultaron heridos y fueron hospitalizados", indicó el ministerio en un comunicado.

image.png

A última hora de la mañana, el presidente del municipio de Vracar, Milan Nedeljkovic, declaró a la prensa que el guardia de la escuela había muerto y que varios estudiantes y una profesora de historia habían resultado heridos.

"Quiso impedir esta tragedia y murió El drama habría sido probablemente peor si este hombre no se hubiera puesto delante del muchacho que disparaba", añadió Nedeljkovic delante de la escuela, según las imágenes difundidas por la televisión nacional (RTS).

El tiroteo ocurrió alrededor de las 8H40 (6H40 GMT), según el ministerio del Interior. El sospechoso, un alumno de 14 años, fue encontrado en el patio de la escuela y detenido, según la misma fuente.

"En el tiroteo que tuvo lugar esta mañana en la Escuela Primaria 'Vladislav Ribnikar' en Vraar, ocho niños y un guardia de seguridad murieron, mientras que seis niños y un maestro de escuela resultaron heridos y actualmente están siendo atendidos en el Centro de Emergencia en Tiršova. , dijo el Ministerio en un comunicado.

El Ministerio del Interior de Serbia dijo en un comunicado en Facebook que se le informó a las 8:40 a.m., hora local, (2:40 a.m. ET) que se había producido un tiroteo en la escuela primaria Vladislav Ribnikar en Vraar, una zona exclusiva de la capital serbia.

FUENTE: AFP