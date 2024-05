Tribunal dominicano condena a cinco años de prisión a una diputada dominicana por lavado de activos.

La acusada también fue condenada al pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público.

El Ministerio Público había solicitado una condena de 10 años contra la diputada, a quien el tribunal ordenó el decomiso de varias porciones de terrenos y de locales comerciales.

"Vamos a apelar, por supuesto que sí, la sentencia no es ejecutoria (...) no estamos de acuerdo con este fallo, porque el Ministerio Público no estableció ninguna prueba sobre ningún delito, por lo cual recurriremos al Pleno de la Suprema Corte de Justicia", dijo el abogado de la diputada, Amado Gómez.

Reiteró que la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia no puede ser ejecutada de inmediato porque su defendida tiene derecho a recurrir el fallo.

En eso coincidió el representante del Ministerio Público, Pedro Amador, quien dijo que la defensa tiene el derecho de recurrir la sentencia. Sin embargo, opinó que la corte ha actuado conforme a la ley.

"Las pruebas presentadas por el Ministerio Público han sido valoradas a unanimidad por los miembros de la Sala. Hay una sentencia condenatoria", refirió el letrado.

En ese sentido, dijo creer que la Suprema Corte de Justicia confirmará la sentencia ante las "sólidas pruebas" que aportó el órgano acusador.

El esposo de la diputada también está acusado de lavado de activos y de narcotráfico y es juzgado junto a otras personas en los tribunales de La Vega, donde residen, al igual que Pilarte.

De acuerdo con la acusación, la diputada se prestó a colocar en el mercado financiero más de 4.451 millones de pesos dominicanos (más de 75 millones de dólares) provenientes de actividades del narcotráfico de la red que encabezaba su pareja y no ha podido justificar la integración de esa cantidad de dinero a la economía dominicana.

La jueza de la Segunda Sala Penal de la SCJ, Nancy Salcedo, motivó la sentencia previo a su lectura y dijo que se había establecido un "nexo lógico" que demuestran el origen ilícito de los bienes de Pilarte.

"Las pruebas aportadas por el Ministerio Público llevan a la única conclusión lógica de que la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios a sabiendas de su origen ilícito y con sus transacciones en efectivo se demostró que intentó diversificar e integrar los valores de actividades ilícitas mediante la adquisición de ventas de inmuebles", dijo la magistrada.

