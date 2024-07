En el espectáculo de Lady Gaga en los Juegos Olímpicos 2024 en París hubo hasta 'blooper'

Pero, aunque los bailarines estuvieron bien sincronizados, muchos medios de comunicación captaron un "blooper". ¿Cómo así?

Bajando desde unas escaleras doradas, la cantante dijo: “Buenas tardes, bienvenidos a París”. Durante su presentación, cantó en francés “Mon truc en Plumes” de Zizi Jeanmaire y tocó el piano para los presentes.

Como es tradicional en Gaga, su espectáculo está compuesto por grandes coreografías, vestuarios de diseño especial y una puesta en escena que brinda lo mejor al público. Sin embargo, uno de sus bailarines sufrió una caída en medio de la presentación, pero el "show" continuó.

Lady Gaga agradece; siente una conexión especial con Francia

Lady Gaga escribió: “Me siento muy agradecida de que me hayan pedido abrir el Festival de París. También me siento honrada de que el comité organizador de las Olimpiadas me haya pedido que cante una canción francesa tan especial, una canción para honrar al pueblo francés y su tremenda historia de arte, música y teatro. Esta canción fue cantada por Zizi Jeanmaire, bailarina francesa nacida en París, que cantó famosamente “Mon Truc en Plumes” en 1961. El título significa “Mi cosa con plumas”. Y esta no es la primera vez que nos cruzamos. Zizi protagonizó el musical “Anything Goes” de Cole Porter, que fue mi primer lanzamiento de jazz”.

Continuó: “Aunque no soy una artista francesa, siempre he sentido una conexión muy especial con los franceses y con cantar música francesa. No quería nada más que crear una actuación que calentara el corazón de Francia, celebrara el arte y la música franceses y, en una ocasión tan trascendental, recordara a todos una de las ciudades más mágicas del mundo: París. Alquilamos pompones del archivo de Le Lido, un auténtico teatro de cabaret francés. Colaboramos con Dior para crear vestuarios personalizados, utilizando plumas mudadas de forma natural. Estudié coreografía francesa que le daba un toque moderno a un clásico francés. Ensayé incansablemente para estudiar una danza francesa alegre, repasando algunas viejas habilidades”.