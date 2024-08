Exesposa de Alberto Fernández rompe el silencio: 'Me destruí, pero me destruí por mi hijo'

La actriz y periodista de 43 años hizo estas declaraciones en una entrevista exclusiva en Madrid, donde reside con su hijo Francisco, de dos años, concedida al portal argentino Infobae, la primera desde que se conoció la denuncia que presentó ante la Justicia de su país contra el exmandatario (2019-2023) por violencia física y hostigamiento.

Yáñez afirmó que Fernández cometió numerosas infidelidades durante su relación; denunció haber sido maltratada "durante cinco años"; y reconoció que sus últimos meses como primera dama, hasta diciembre pasado, los vivió separada del entonces mandatario en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos (residencia presidencial) y no en otro domicilio por evitar "un escándalo".

La expareja de Fernández fue consultada por la difusión de las fotografías en las que se le ve con moretones en varias partes del cuerpo, que fueron filtradas a la prensa esta semana procedentes del expediente judicial.

"Me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento (...) Creo que no hay una mujer en el mundo que quiera verse así. Hay otras causas sobre violencia que siempre van por lo privado", afirmó.

Exesposa de Alberto Fernández no fue quien difundió sus fotos

No obstante, reconoció que todo el material difundido "sale del teléfono de otra persona", en alusión a una secretaria de Fernández, cuyo móvil es investigado por un caso de presunta corrupción que también podría afectar al exmandatario.

Yáñez, que omitió dar más detalles sobre el presunto maltrato físico por respeto a la causa judicial, denunció haber sufrido "acoso telefónico" y "terrorismo psicológico".

"Esta persona (Fernández) estuvo durante dos meses -están todos los chats y muchas personas lo saben- amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses. Pero fue lo último que esta persona hizo", declaró.