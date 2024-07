¿Por qué Bad Bunny es tendencia cada 4 de julio?

Lee también: ¡De morado! David y Victoria Beckham recrean su icónico 'look' para celebrar sus 25 años de matrimonio

Desde que la pandemia mundial comenzó, Bad Bunny no ha dejado de sorprender al mundo musical. Lanzó tres álbumes de estudio: "Yo hago lo que me da la gana" (YHLQMDLG), "Las que no iban a salir", y "El último tour del mundo". Estas producciones no solo consolidaron su carrera sino que lo catapultaron a la cima del género urbano, convirtiéndolo en una figura influyente a nivel global.

El álbum "Yo hago lo que me da la gana" ha sido especialmente resonante. Canciones como "Yo perreo sola", "La Santa" con Daddy Yankee, "Hablamos mañana" con Duki, y "A tu merced" han marcado hitos en la música latina contemporánea. Es precisamente en "A tu merced" donde una frase controversial ha mantenido a Bad Bunny como tema de conversación cada 4 de julio.

Bad Bunny y su famosa canción

La letra de esta canción ha generado miles de publicaciones de fanáticos, quienes año tras año expresan su conexión con el artista. Algunos reflexionan sobre la soledad y los desengaños, mientras que otros eligen celebrar esta fecha en honor a Bad Bunny en lugar de la independencia estadounidense.