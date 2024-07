¡De morado! David y Victoria Beckham recrean su icónico 'look' para celebrar sus 25 años de matrimonio

David y Victoria Beckham son consideradas una de las parejas más consolidadas de todos los tiempos, y viven felices y emocionados de celebrar 25 años juntos. "Mirando hacia atrás en los días previos a nuestra boda hace 25 años me trae tantos recuerdos increíbles... Te quiero mucho", ha destacado la ex Spice Girl (excantante) con un carrete de imágenes en Instagram.