Adolescentes y jóvenes comparten sus opiniones sobre la educación en tiempos de pandemia

El sondeo, que buscó conocer las perspectivas y experiencias de los jóvenes con la educación a distancia durante la pandemia por COVID-19, recibió más de 800 respuestas. De ellas se obtiene que, en el año 2020:

8 de cada 10 jóvenes continuaron su educación a través de clases virtuales por computadora o celular.

Los canales digitales más utilizados para dar clases virtuales fueron Microsoft Teams, Zoom y WhatsApp.

8 de cada 10 jóvenes recibieron clases a distancia diariamente.

7 de cada 10 jóvenes recibieron explicaciones parciales o nulas por parte de sus maestros o profesores.

Los resultados también revelan que el 74% de los jóvenes que participaron a través de U-Report prefieren la educación presencial o semi presencial para el año 2021.

Algunos U-Reporters comentaron lo siguiente, “El problema principal es la sobrecarga de deberes y asignaciones. Estar en casa no quiere decir que es más fácil”, expresó una joven de 17 años. “Es algo muy difícil tanto física como mentalmente. No me puedo concentrar, me estreso mucho e incluso he tenido ataques de ansiedad”, compartió otra joven de 15 años.

Los resultados completos del sondeo están disponibles en el sitio web. Los mismos serán compartidos con los líderes en educación del gobierno y sociedad civil, para llamar su atención al tema y asegurar que las voces de los adolescentes y jóvenes sean tomadas en cuenta al momento de tomar decisiones.