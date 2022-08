LLAMAS DEL DESTINO | Cemre está desesperada por su hija

Tomris visita a Cemre y a Ruya para acompañarla en su duelo y además aprovecha para comentarle a Ruya que no sabe qué hacer porque si sigue con la propuesta de divorcio no podrá verla más.

"No solamente existo en este mundo, estoy viva", expresó Tomris a todas, diciéndole que deben ser fuertes y no rendirse nunca.

Celebi visitó a Cemre y le dice que jamás se irá de su vida y le exige que debe estar alado de él para la presentación que tendrá en la noche.

