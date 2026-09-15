Panamá Lotería Nacional -  15 de septiembre de 2026 - 15:43

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Cuándo y dónde ver los resultados del sorteo miercolito

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo miercolito correspondiente al miércoles 16 de septiembre del 2026. Mira dónde ver el sorteo.

Sorteo miercolito de la Lotería Nacional

Sorteo miercolito de la Lotería Nacional

Lotería Nacional

¿A qué hora inicia el sorteo miercolito del 16 de septiembre?

El sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de este miércoles 16 de septiembre será transmitido en directo a través de nuestros canales Telemetro y Rpc de la institución, a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 16 de septiembre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

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